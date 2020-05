Pangea 177

Ascolta la puntata (listen on Mixcloud).

Playlist

EYVIND KANG, Tampura Study, Ajaeng Ajaeng (Ideologic Organ)

SUSAN ALCORN, The Royal Road, The Heart Sutra (Arranged by Janel Leppin) (Ideologic Organ)

DERADOORIAN, Monk’s Robes, Find The Sun (ANTI)

JOCKSTRAP, The City, Wicked City EP (Warp)

BRONSON, Vaults, Bronson (Ninja Tune)

SHY ONE, Route II Romeos, Josey Rebelle – Josey In Space (Beats In Space)

!!!, I’m Sick Of This, I’m Sick Of This / So We Can Fuck (Warp)

TRESQUE, Souke, Ereignisse (part.2) (-OUS)

ARCA, Nonbinary, KiCk i (XL Recordings)

PROTOMARTYR, Worm In Heaven, Ultimate Success Today (Domino)

HOBBY HORSE, Goldrush, Goodnight Moon (Auand)

SILVIA TAROZZI, Al cancello, Mi specchio e rifletto (Unseen Worlds)

MINAMO & MOSKITOO, Atypical Dialogue, Superstition (12K)

KLARA LEWIS, Ingrid, Ingrid (Editions Mego)