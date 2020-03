Pangea 172

Ascolta la puntata (listen on Mixcloud).

Playlist

ELIA PIANA, Sospeso 1, Sospeso

GOLEM MECANIQUE, Face B, Nona Decima et Morta (Ideologic Organ)

ZELIENOPLE, Safer, Hold You Up (Miasmah)

BLAKE MILLS, Vanishing Twin, Mutable Set (New Deal)

THUNDERCAT, Fair Chance (feat. Ty Dolla $ign & Lil B), It Is What It Is (Brainfeeder)

INAUD1BL3, sonntag, doppelsterne EP (farmersmanual / generate and test)

NAZAR, Retaliation, Guerrilla (Hyperdub)

GERMAN ARMY, Texts Hidden In Hand, Animals Remember Human (Artetetra / Crash Symbols)

FOTOMACHINE, BBoy, Josey Rebelle – Josey In Space (Beats In Space)

TRESQUE, Innae, Ereignisse (part.1) (-OUS)

SIMONE LALLI, Aurora, Marefermo EP

WERNER DAFELDECKER, Parallel Dark I, Parallel Darks (Room40)