Pangea 170

Ascolta la puntata

Playlist

MY DEAR KILLER, Collectable Items, Collectable Items (Boring Machines)

OWL, Paradigm, Mille Feuille (Sofa)

THE CINEMATIC ORCHESTRA, Lessons (Dorian Concept Remix), To Believe (Remixes) (Ninja Tune)

CLAUDIO VIGNALI, Dark, Rach Mode On (Auand Beats)

DIVUS, D2, 2 (Boring Machines)

NAZAR, Bunker (ft. Shannen), Guerrilla (Hyperdub)

GERMAN ARMY, Fifth World, Animals Remember Human (Artetetra / Crash Symbols)

TINARIWEN, Wartilla (Dan Carey Dub), Amadjar (ANTI / PIAS)

WANG INC., Gommone, Mediterraneo (Random Numbers)

MIND ENTERPRISES, Mont Blanc (Because Music)

LORENZO SENNI, Discipline Of Enthusiasm, Scacco Matto (Warp Records)

YUNG LEAN, Boylife In EU (Year 0001)

DAY WAVE, Starting Again

SALOMÈ LEGO PLAYSET, Magenta Jealousy Blackened (feat. John Duncan), Failures (Spettro Rec)

JAN MARTIN SMØRDAL, React II, Choosing to sing (performed by Ensemble NeoN & Eivind Lønning (SOFA)

Z’EV / DE WAARD / NŸLAND, Untitled, Z’ev / De Waard / Nyland (Orphanology)

KYLE QUASS, Contrary Side (excerpt), Contrary Motion (Orphanology)