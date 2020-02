Pangea 168

Ascolta la puntata (listen on Mixcloud).

Playlist

THE BLACK DOG, Sex Cult NXIVM Reprise, Conspiracy Tapes Live (Dust Science)

JAN ST. WERNER, On The Infinite Of Universe And Worlds, Molocular Meditation (Editions Mego)

DARKSTAR, Wolf (Warp Records)

KIDSØ, Felt, Childhood (Springstoff)

THE CINEMATIC ORCHESTRA, Zero One / This Fantasy feat. Grey Reverend (The Cinematic Orchestra Remix), To Believe Remixes (Ninja Tune)

ARCA, Saintly Pride, @@@@@ (XL Recordings)

DAVID FENECH, Plateforme 3.1, Laurent Perrier + David Fenech – Plateforme 3 (Bam Balam Records)

DIVUS, C1, Divus II (Boring Machines)

YVES TUMOR, Gospel For A New Century, Heaven To A Tortured Mind (Warp Records)

KING KRULE, Cellular, Man Alive! (True Panther Sounds / Matador / XL Recordings)

MARK LANEGAN, Skeleton Key, Straight Songs Of Sorrow (Heavenly Recordings)

ZELIENOPLE, You Have It, Hold You Up (Miasmah)

CAROLINE, Dark Blue (Rough Trade)

SARA OSWALD & FELDERMELDER, Folding Deltas, Hidden In Kaoris Castle (-OUS)