Pangea 167

Ascolta la puntata (listen on Mixcloud).

Playlist

FERA, Cura, Stupidamutaforma (Maple Death Records)

ELECTRIC SEWER AGE, Dekotur, Contemplating Nothingness (Hallow Ground)

LAURIN HUBER, Hostage To History, Juncture (Hallow Ground)

KONX-OM-PAX, I’m For Real ft. Nightwave (Ambient Mix), Return To Cascada (Planet Mu)

HACKEDEPICCIOTTO, Metal Hell, The Current (Potomak)

THE MASTER MUSICIANS OF JAJOUKA feat. BACHIR ATTAR, Jajouka Between The Mountains, Apocalypse Across The Sky (Zehra)

ZEA & OSCAR JAN HOOGLAND, We Lost Our Phone, Summing (Makkum Records)

MARSICODITRAPANI, Arrota, The Greatest Nots (Plastica Marella)

BOBBY RAUSCH, Silizium, Soap (Springstoff)

PULLED BY MAGNETS, Those Among Us, Rose Golden Doorways (Glitterbeat/tak:til)

LEE RANALDO & RAUL REFREE, Words Out Of The Haze, Names Of North End Women (Mute)

MICHAEL GRIGONI & STEPHEN VITIELLO, Purpling Cloud , Slow Machines (12k)

ANNA BURCH, Party’s Over, If You’re Dreaming (Polyvinyl Records)

RAINBOW ISLAND, Dreamerz, ILLMATRIX (ArteTetra)

SOFT AS SNOW, Take Your Honey, Take Your Honey (Mansions And Millions)