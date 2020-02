Pangea 165

Ascolta la puntata (listen on Mixcloud).

Playlist

GIOVANNI DI DOMENICO, Part III, ISASOLO! (Canti Magnetici)

MUHAL RICHARD ABRAMS, Conversations With The Three Of Me, Celestial Birds (Karlrecords)

RUSTIN MAN, Jackie’s Room, Clockdust (Domino)

LEO TAKAMI, Unknown, Felis Catus and Silence (Unseen Worlds)

GHOSTPOET, Concrete Pony, I Grow Tired But I Dare Not Fall Asleep (PIAS)

LITTLE DRAGON, Hold On, New Me Same Us (Ninja Tune)

SQUAREPUSHER, Terminal Slam, Be Up A Hello (Warp Records)

FERA, Yung Leaf, Stupidamutaforma (Maple Death Recprds)

TERUYUKI KURIHARA, Down, Frozen Dust (Mille Plateaux)

RAINBOW ISLAND, Jesteribus Ride, ILLMATRIX (ArteTetra)

PHILIPPE PETIT, Landing – Immersion, Do Humans Dream Of Electronic Ships (Opa Loka Records)

CELER, Slack Tree Diagrams, Continents (Remastered) (Two Acorns)

SUSANNE SKOG, Sirens, Siberia / Sirens (Fylkingen Records)