Pangea 164

Ascolta la puntata

Playlist

VITOR JOAQUIM, Here, Nothingness (Own Release 03)

ROBERT HAIGH, Stranger On The Lake, Black Sarabande (Unseen Worlds)

MICK HARVEY, The Somme, Waves of Anzac / The Journey (Mute)

ROWLAND S. HOWARD, Dead Radio, Teenage Snuff Film (Mute)

HACKEDEPICCIOTTO, Onwards, The Current (Potomak)

PULLED BY MAGNETS, Invite Them In, Rose Golden Doorways (Glitterbeat)

MUHAL RICHARD ABRAMS, Think All Focus One, Celestial Birds (Karlrecords)

KUTHI JIN, Plague Herd 3 Propeller, Bee Extinction (ArteTetra)

LITTLE SNAKE, I. OYOU3.33EA, YATDC (Brainfeeder)

DAVID SHEA, The Pure Land Illusions, The Tower Of Mirrors (Sub Rosa)

RAINBOW ISLAND, Simmia, ILLMATRIX (ArteTetra)

STROMBOLI, Rip, Ghosting (Oltrarno Recordings)

THOMAS KONER, EXTENSION (Attack), Motus (Mille Plateaux)

CRAVEN FAULTS, Signal Post, Erratics & Unconformities (The Leaf Label)