Pangea 163

Ascolta la puntata (listen on Mixcloud).

Playlist

JANA IRMERT, Persevere, Cusp (Fabrique Records)

FERA, Stupida, Stupidamutaforma (Maple Death Records)

WILMA ARCHER, Last Sniff feat. MF DOOM, AWestern Circular (Domino)

THUNDERCAT, Black Qualls (feat. Steve Lacy & Steve Arrington), It Is What It Is (Brainfeeder)

SPECIAL REQUEST, Pull Up, Zero Fucks

KONX-OM-PAX, Return To Cascada, Return To Cascada (Planet Mu)

LORAINE JAMES, LJP1 (w/patten), New Year’s Substitution 2

GIANT SWAN, OPAFS;R, Giant Swan (Keck)

CRAVEN FAULTS, Vacca Wall, Erratics & Unconformities (The Leaf Label)

HACKEDEPICCIOTTO, Third From The Sun, The Current (Potomak)

LARGE UNIT FENDIKA, Shellele, Ethiobraz (PNL Records)

JON HASSELL + FARAFINA, Flash Of The Spirit (Laughter), Flash Of The Spirit (Glitterbeat)

JOHN CHANTLER & JOHANNES LUND, Back Of The House, Andersabo (Johs & John)

ADRIANO ZANNI, Melancholysm, Passato presente nessun futuro (Under my bed recordings)

IAIN CHAMBERS, The Regent’s Canal, V. A. Fieldwave Vol.1 (Nonclassical)