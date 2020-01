Pangea 162

Ascolta la puntata (listen on Mixcloud).

Playlist

GIOVANNI DI DOMENICO, Part I, ISASOLO! (Canti Magnetici)

HOJO+KRAFT, The Hours Descend, V. A. Fieldwave Vol. 1 (Nonclassical)

INAUD1BL3, Zahlenspiele, Zahlenspiele E.P. (Farmersmanual)

T.U., Imaginary Landscape N° 2, Rite (False Industries)

JANA IRMERT, It’s Happening, Cusp (Fabrique Records)

STROMBOLI, Sins, Ghosting (Oltrarno Recordings)

SPECIAL REQUEST, Spectral Frequency, Zero Fucks

SQUAREPUSHER, Nervelevers, Be Up A Hello (Warp)

LORAINE JAMES, Chapter 0 (w/Shapednoise), New Year’s Substitution 2

CLAUDIO F. BARONI, KAO (the Face), The Body Imitates The Landscape (Unsounds)

LEE RANALDO & RAUL REFREE, Light Years Out, Names Of North End Women (Mute/PIAS)

STEIN URHEIM, Sound, Downhill Uplift (Hubro)

GIL SCOTT-HERON, MAKAYA McCRAVEN, Where Did The Night Go, We’re New Again (XL)

TOWER JAZZ COMPOSERS ORCHESTRA, Provvisorio, Tower Jazz Composers Orchestra (Over Studio Records)

ROBERT HAIGH, Ghosts Of Blacker Dyke, Black Sarabande (Unseen Worlds)

CELER, Nothing Will Change, Future Predictions (Two Acorns)