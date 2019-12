Pangea 161

Ascolta la puntata (listen on Mixcloud).

Playlist

YORKSTON / THORPE / KHAN, The Shearing’s Not For You, Navarasa: Nine Emotions (Domino)

OPEN TO THE SEA, Heavy Like a Falling Leaf, Another Year Is Over Let’s Wait For Springtime (Midira Records)

TEEBS, Black Dove (feat. Sudan Archives), Anicca (Brainfeeder)

SCUTI, Skoowup

CREME DE HASSAN, Ululation Nation, Tricontinental Circus (Inversions)

GIANT SWAN, Weight Of Love, Giant Swan (Kek)

VENETIAN SNARES, Milk, Greg Hates Car Culture (Timesig)

BURIAL, Stolen Dog, Tunes 2011 To 2019 (Hyperdub)

INAUD1BL3, Trap Tyrant (Fly), Zahlen Spiele (Farmersmanual)

YAIR ETZIONY, Teufelsee, Ensemble (False Industries)

STEPHANE ROY, Train d’enfer, L’inaudible (Empreintes DIGITALes)

GHOST HORSE, Il Bisonte, Trojan (Auand)

PHILIP SAMARTZIS & ERIC LA CASA, Captured Space 1, Captured Space (Cronica)