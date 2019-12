Pangea 160

Ascolta la puntata (listen on Mixcloud).

Playlist

BURIAL, Subtemple, Tunes 2011 To 2019 (Hyperdub)

drøne, Influence Machines, the stilling (Pomperipossa Records)

WRANGLER, Anthropocene, A Situation (Bella Union)

MISE_EN_SCENE, Patterned Clouds (Adam Basanta’s Random Groups Rework), -O-R-G-A-N- (Cronica)

ALESSANDRO CORTINI, Sabbia, Volume Massimo (Mute)

DESERTA, Hide, Black Aura My Sun (Felte Records)

THE BUREAU OF ATOMIC TOURISM, Search End When Sharing Starts, Eden (Rat Records / Werkplaats Walter)

INAUD1BL3, gentle power (anti-gravitational acceleration edit)

STEVAN, Warm

BIRDWORLD, WP, UNDA (Focused Silence)

JOANNA JOHN / BURKHARD STANGL, Lynx, Lynx (Interstellar Records)

OTO HIAX, Strain, Two (Editions Mego)

AIDAN BAKER & GARETH DAVIS, Names, Invisible Cities II (Karlrecords)

JAN VILLEM TROOST & HENRY VEGA, Speculative Renaissance 1: Simple beast, Ninevolt (Arteksounds)

JOHN TILBURY, The Tiger’s Mind, The Tiger’s Mind (Cubus Records)