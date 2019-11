Pangea 158

Ascolta la puntata (listen on Mixcloud).

Playlist

DEVONTÈ HYNES, Kissed All Your Scars, Queen & Slim Original Motion Picture Score (Domino)

CLAUDIO ROCCHETTI, Part II, The eyes, the betrayal (Zen Hex)

LEON VYNEHALL, I Cavallo, I Cavallo (Ninja Tune)

WAJATTA, Don’t Let Get You Down, Don’t Let Get You Down (Brainfeeder)

HAYDEN THORPE, Full Beam (Raven Remix) (Domino)

JOY OVERMONO, Bromley, Bromley / Still Moving (XL Recordings)

HAAI, 6666, Systems Up Windows Down (Mute)

BOUGAINVILLE, Green Mamba, Bougainville (Biodiversità)

LAPALUX, The Lux Quadrant (feat. JFDR), Amnioverse (Brainfeeder)

KODE9, Cell3, HyperSwim (Hyperdub)

SQUAREPUSHER, Vortrack (Fracture Mix), Be Up a Hello (Warp)

WANG INC., Orange Lifejacket, Palindrome (Random Numbers)

ZONAL, System Error (feat. Moor Mother), Wrecked (Relapse Records)

PBDY, Tale’s End (feat. Laurence O’Hara), Careworn (Brainfeeder)

TREES OF MINT, North West Pt. 5, NW (Trovarobato)

LEE RANALDO & RAUL REFREE, Names Of North End Women, Names Of North End Women (Mute)

SIMONE GRAZIANO FRONTAL, Kinkali, Sexuality (Auand)