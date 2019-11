Pangea 157

Ascolta la puntata (listen on Mixcloud).



Playlist

KID BE KID, Monument, Lovely Genders (Springstoff)

LAURA AGNUSDEI, Lungs Dance, Laurisilva (The Wormhole)

COLIN SELF, Dispossessed, Orphans (RVNG Intl.)

ROMAN JUNGBLUT, Detox – Retox, Back To Where It Never Started (Self-released)

SIGN LIBRA, Sea Of Islands, Sea To Sea (RVNG Intl.)

MHYSA, Sanaa Lathan, NEVAEH (Hyperdub)

TNGHT, I’m In A Hole, II (LuckyMe, Warp)

BOARDS OF CANADA, Happy Cycling, Peel Session (Warp)

DOON KANDA, Nastasya, Labyrinth (Hyperdub)

FUNERAL SOUVENIR, Schlamm, La noche del anhídrido (Verlag System)

ZONAL, S.O.S., Wrecked (Relapse) 5:30

GRIMES, So Heavy I Fell Through The Earth (Algorithm mix), So Heavy I Fell Through The Earth (4AD)

PBDY, At All Costs (feat. Salami Rose Joe Louis), Carerworn (Brainfeeder)

GHOST HORSE, Trojan, Trojan (Auand)

GARETH DAVIS & SCANNER, Smokefall, Footfalls (Miasmah Recordings)