Pangea 156

Ascolta la puntata (listen on Mixcloud).

Playlist

JOHAN ARRIAS, Lament, Pour Alto Seul (Ausculto Fonogram)

MATANA ROBERTS, Jewels Of The Sky: Inscription, Coin Coin Chapter Four: Memphis (Constellation Records)

MATANA ROBERTS, As Far As Eyes Can See, Coin Coin Chapter Four: Memphis (Constellation Records)

RICHARD DAWSON, Fresher’s Ball, 2020 (Domino)

MEEMO COMMA, Sleepmoss, Sleepmoss (Planet Mu)

PBDY, Tears Or Rain (feat. Samuel T. Herring), Careworn (Brainfeeder)

TEEBS, Universe (feat. Daydream Masi), Anicca (Brainfeeder)

VATICAN SHADOW, Shadow War In Yemen, Byzantine Private CIA (Hospital Productions)

JACQUES GREENE, Stars, Dawn Chorus (LuckyMe)

CARCASS IDENTITY, Helical, V/A Palindrome (Random Numbers)

BATTLES, Ambulance, Juice B Crypts (Warp Records)

BANTOU MENTALE, Papa Jo, Bantou Mentale (Glitterbeat)

ZONAL, In A Cage (feat. Moor Mother), Wrecked (Relapse Records)

A WINGED VICTORY FOR THE SULLEN, Our Lord Debussy, The Undivided Five (Ninja Tune)

DEERHUNTER, Timebends

UNDERWORLD, Sydney Hotel Room Peal

MONO NO AWARE, Cremation Ghat, Cremation Ghat