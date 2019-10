Pangea 155

Ascolta la puntata (listen on Mixcloud).

Playlist

A WINGED VICTORY FOR THE SULLEN, The Slow Descent Has Begun, The Undivided Five (Ninja Tune)

RICHARD SKELTON, Altar Valley, Border Ballads (Corbel Stone Press)

TEEBS, Atoms Song (feat. Thomas Stankiewicz), Anicca (Brainfeeder)

SLAYLOR MOON, Lady, Zone Of Pure Resistance (Maple Death Records)

SEEFEEL, Rough For Radio (Peel Session 1994), WXAXRXP Sessions (Warp)

mHz, Form B’, Form (Kasuga Records)

BXP, Tripla, A.V. – Palindrome (Random Numbers)

TNGHT, Dollaz, II (Warp)

DJ SPINN, Make Her Hot, Da Life (Hyperdub)

BARANSU, IS (Pessimist Remix), IS (Beat Machine Records)

ONLY NOW, Captivity, Captivity (SOUK Records)

BANTOU MENTALE, Magnifique Maestro, Bantou Mentale (Glitterbeat)

MALEEM MAHMOUD GHANIA W/ PHAROAH SANDERS, Hamdouchi, The Trance Of Seven Colors (ZEHRA)

ART ENSEMBLE OF CHICAGO, We Are On The Edge, We Are On The Edge: A 50th Anniversary Celebration (Erased Tapes / Pi Recordings)

BATTLES, IZM (feat. Shabazz Palaces), Juice B Crypts (Warp)

LITTLE DRAGON, Tongue Kissing (Ninja Tune)

SHARNA BASS, Worth It (EGA Records)

BLOOD ORANGE, Dark & Handsome (feat. Toro Y Moi), Angel’s Pulse (Domino)

UNDERWORLD, Sydney Hotel Room Peal