Pangea 153

Ascolta la puntata (listen on Mixcloud).

Playlist

IAN WELLMAN, Woodpeckers + Mercury, Bioaccumulation (Room40)

PITA, Two Top Five, Get On (Editions Mego)

THE CINEMATIC ORCHESTRA, Wait For Now (feat. Tawiah) Pépé Bradock’s Wobbly Mix, Wait For Now Pepe Bradock Remixes (Ninja Tune)

CRAVEN FAULTS, Intakes (Pye Corner Audio Rework), Lowfold Reworks (Lowfold Works PARCEL)

HERMETIC BROTHERHOOD OF LUX-OR, Fear Of The Living, Sex and Dead Cities (Boring Machines)

RENALDO & THE LOAF, Hambu Hodo 7” Version, The Elbow Is Taboo / Elbonus (Editions Mego)

LOS PIRAÑAS, Llanero Soledeno, Historia Natural (Glitterbeat)

COTITO, Hechicero, Hechicero (Perspectives on Afro-Peruvian Music. The Collection Vol. 2) (Buh Records)

RICHARD DAWSON, Dead Dog In An Alleyway, 2020 (Domino)

SALAMI ROSE JOE LOUIS, Suddenly, Zdenka 2080 (Brainfeeder)

FELIX LEE, Sangre (feat. Gaika), Inna Daze (Planet Mu)

LUMEN DRONES, Under djupet, Umbra (Hubro)

KIRK BARLEY, Bathe Pt. 3, Landscapes (33-33)

CHIHEI HATAKEYAMA, Forgotten Hill, Forgotten Hill (Room40)

YANN NOVAK, All Things End, Sometimes In Fire, Slowly Dismantling (Room40)

PETER CUSACK, Aral Sea Thunder, Aral Sea Stories and the River Naryn (Corvo Records)