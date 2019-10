Pangea 152

Ascolta la puntata (listen on Mixcloud).

Playlist

ALEX MCKECHNIE, 56th Parallel South, Degrees Of Latitude (1877 Records)

MARIA W HORN, Epistasis, Epistasis (Hallow Ground)

OHIO, Apeiros, Upward Broken Always (12k)

OLD CASTLE, 10 Skulls, Old Castle (Alrealon Musique)

FELIX LEE, Slow Decay (ft. Oxhy), Inna Daze (Planet Mu)

LAPALUX, Earth, Amnioverse (Brainfeeder)

FLOATING POINTS, Anasickmodular, Crush (Ninja Tune)

LORAINE JAMES, Vowel Consonant, For You And I (Hyperdub)

FLY PAN AM, Distance Dealer, C’est ça (Constellation Records)

IGGY POP, Loves Missing, Free (Caroline International/Loma Vista)

LARRY GUS, Taped Hands Here, Subservient (dfa records)

ALVIN CURRAN & JON ROSE, Tequila For Two, Café Grand Abyss (ReR Megacorp)

LLOYD COLE, The Over Under, Guesswork (earMUSIC)

REMO SEELAND, 2nd Coming, Hollow Body (Hallow Ground)

FIRST TONE, Reiterations, Reactions (Spectrum Spools)