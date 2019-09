Pangea 150

Ascolta la puntata (listen on Mixcloud).

Playlist

Sandro Perri, Floriana, Soft Landing (Constellation)

Boards Of Canada, XYZ, WXAXRXP Sessions (Warp)

Teebs, Studie (feat. Panda Bear), Anicca (Brainfeeder)

The Cinematic Orchestra, To Believe (feat. Moses Sumney) Anthony Naples Remix, Wait For Now (Ninja Tune)

Romare, Gone, Gone/Danger (Ninja Tune)

Daedelus, Veldt, The Bittereinders (Brainfeeder)

Felix Lee, Like A Stain, Inna Daze (Planet Mu)

TNGHT, Serpent (Warp)

Guzz, Walking In a Boundless Dream, Walking In a Boundless Dream (self release)

Yves Tumor, Applaud (feat. Hirakish & Napolian) (Warp)

Vivien Le Fay, Ecolalia, Ecolalia (Boring Machines)

Fly Pan Am, Bleeding Decay, C’est ca (Constellation)

Trupa Trupa, Remainder, Of The Sun (Glitterbeat)

Girl Band, Salmon Of Knowledge, The Talkies (Rough Trade)

Richard Dawson, Two Halves, 2020 (Weird World / Domino)

Širom, Same As The One She Hardly Remembered, A Universe That Roasts Blossoms For a Horse (Glitterbeat / tak:til)

Feldermelder, Tall Rise, Tall Rise (-OUS)