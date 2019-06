Pangea 149

Ascolta la puntata (listen on Mixcloud).

Playlist

Exoterm, First Light, Exits Into a Corridor (Hubro)

Underworld, Altitude Dub, Drift Ep. 4 Pt. 5 (Underworldlive.com)

Steve Gunn, Shrunken Heads, Be Still Moon / Shrunken Heads (Matador)

Jordan Rakei, Oasis, Origin (Ninja Tune)

Konx-om-Pax, Rez, Ways Of Seeing (Planet Mu)

Julian Lars Gosper, 44,448 Meters, V/A Sea Watch (Shameless)

Helm, Lizard In Fear, Chemical Flowers (Pan)

Altrimenti, Camera + Interno, Interno (Misto Mame)

Tyler The Creator, A Boy Is A Gun, IGOR (Columbia)

Huma Utku, Black Water Red, Gnosis (Karlrecords)

Pixx, Funsize, Small Mercies (4AD)

75 Dollar Bill, Every Last Coffee Or Tea, I Was Real (Glitterbeat/tak.til)

Sabir Aslah, Morad Raissouni, Mohamed El Habti & Ldgu, Alwali Ya Moulay Ahmed, Khardala/Beldia: Chefchaouen’s Holy Smokes (Tresno)

Tim Hecker, That World, Anoyo (Kranky)