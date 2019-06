Pangea 148

Ascolta la puntata (listen on Mixcloud).

Playlist

Christian Wolff, Another (Satie) Variation, Preludes Variations Studies and Incidental Music (performed by Philip Thomas), (Sub Rosa)

Stefano Pilia, Caduta, In girum imus nocte et consumimur igni (Die Schachtel)

Rafael Anton Irisarri, Coastal Trapped Disturbance, Solastalgia (Room40)

75 Dollar Bill, I Was Real, I Was Real (Glitterbeat/tak:til)

Anatolian Weapons feat. Seirios Savvaidis, Limnothalassa, To The Mother Of Gods (Beats In Space)

Antwood, Castalian Fountain, Delphi (Planet Mu)

Helm, Capital Crisis (New City Loop), Chemical Flowers (PAN)

SPIME.IM, Exaland XI, Exaland (OUS)

DJ Haram, Gemini Rising, Grace (Hyperdub)

Lady Lykez, Buzz Lightyear (Prod By Scratchclart), Muhammad Ali EP (Hyperdub)

Underworld, Hundred Weight Hammer, Drift Episode 4 (Underworldlive.com)

Sampa The Great, Final Form (Ninja Tune)

Quasi Una Fantasia, Look Into The Mirror, Quasi Una Fantasia (Sub Rosa)

Stereolab, Pack Yr Romantic Mind, Transient Random-Noise Bursts With Announcements (Duophonic Ultra High Frequency Disks / Warp Records)

Mirco Magnani & Lukasz Trzcinski, Buriash, Lumiraum (Undogmatisch)

Oren Ambarchi, Simian Angel (excerpt), Simian Angel (Editions Mego)