Pangea 145

Ascolta la puntata (listen on Mixcloud).

Playlist

The London Sound Survey, Tower Bridge: North Bascule Chamber, Thames (Persistence Of Sound)

Kevin Richard Martin, Too Much, Sirens (Room40)

Alessio Dutto, Sculpted Strain, Blurred Boundaries (Midira Records)

Konx-om-Pax, LA Melody, Ways Of Seeing (Planet Mu)

Basic Rhythm, St. Fabian Tower, On The Threshold (Planet Mu)

Flying Lotus, More (feat. Anderson Paak), Flamagra (Warp Records)

Plaid, Los, Polymer (Warp Records)

Rainer Veil, In Gold Mills, Vanity (Modern Love)

Anatolian Weapons feat. Seirios Savvaidis, Ofiodaimon, To The Mother Of Gods (Beats In Space)

Juarta Putra / Putra Jaya Melati, Pembukaan, The Sacred Entertainment: Réak, Ceremonial Horse Trance Music From Priangan (Discrepant)

Park Jiha, Philos, Philos (Glitterbeat / tak:til)

Ken Vandermark & Terrie Ex, All The Numbers Across a Danish Car, Scaffolding (Terp Records)

Chris Brokaw, Swimming Tuesday, End Of The Night (Glitterbeat / tak:til)

M. Grig, Response, Mount Carmel (12K)

James Andean, Déchirure, Assemblance(s) (Empreintes DIGITALes)