Pangea 144

Ascolta la puntata (listen on Mixcloud).

Playlist

Black Zone Magick Chant, Crystal Monastery, Voyage Sacrifice (Shelter Press)

Erlend Apneseth Trio w/ Frode Haltli, Salika Molika, Salika Molika (Hubro)

Holly Herndon, Frontier, Proto (4AD)

Soshi Hosoi, Mister Diviner (The Mahjong Touhaiden) Kode9 Remix, V/A Diggin In The Carts Remixes (Hyperdub)

Basic Rhythm, Edge Of Darkness, On The Threshold (Planet Mu)

Logos, Zoned In (feat. Mumdance), Imperial Flood (Diffferent Circles)

Jameszoo & Metropole Orkest, (rolrorol), Melkweg (Brainfeeder)

Jordan Rakei, Say Something, Origin (Ninja Tune)

They Hate Change, Taster’s, Clearwater (Deathbomb Arc)

DJ Nate, La Happy Day, Take Off Mode (Planet Mu)

Kukangendai, Hi-Vision, Palm (Ideologic Organ)

Tycho, Easy (Ninja Tune)

Craig Leon, The Gates Made Plain, Anthology Of Interplanetary Folk Music Vol. 2: The Canon (RVNG Intl.)

Sandro Mussida, SSS, EEEOOOSSS Musica su tre sistemi d’intonazione per campioni di chitarra elettrica, clarinetto basso, violoncello (Soave Grandangolo)

Sarah Davachi, Perfumes III, Pale Bloom (Superior Viaduct)

Drekka, We Who Are Not Lonely, No Tracks In The Snow (Dais Records)