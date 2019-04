Pangea 142

Ascolta la puntata (listen on Mixcloud).

Playlist

Efdemin, Oh Lovely Appereance Of Death, New Atlantis (Ostgut Ton)

Emily A. Sprague, Your Pond, Water Memory / Mount Vision (RVNG Intl.)

Thomas William Hill, Furnace, Grains Of Space (Village Green Recordings)

Craig Leon, Standing Crosswise In The Square, Anthology Of Interplanetary Folk Music Vol. 2: The Canon (RVNG Intl.)

Jay Glass Dubs, Index Dub, Thumb Dub / Index Dub (Dub On Arrival)

Neunau, Nastro trasportatore, Il ciclo del vuoto (Boring Machines)

Logos, Stentorian, Imperial Flood (Different Circles)

Mana, Swordsmanship, Seven Steps Behind (Hyperdub)

Angelina Yershova, Tumbleweed, Cosmo Tengri (Twin Paradox Records)

Rian Treanor, Ataxia_D3, Ataxia (Planet Mu)

Arovane + Porya Hatami, Ellipsoid, C.H.R.O.N.O.S. (Karlrecords)

Denis Frajerman, Neither Living Nor Dead, Wastelands / Lawrence Of Arabia (Klanggalerie)

dTHEd, 5ẘrƓn^, Hyperbeatz Vol.1 (Boring Machines)

MoE / Mette Rasmussen, I Carry The Mother (Suite Part 1), Tolerancia Picante (Conradsound)

LaBrecque / Ghazi Barakat, Jajouka Pipe Dream, Terminal Desert (Karlrecords)