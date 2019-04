Pangea 140

Ascolta la puntata (listen on Mixcloud).

Playlist

Window Magic, Mere, V/A Essential NK Drone (Full Body Massage Records)

Jambinai, Sawtooth, Onda (Bella Union)

Karkhana with Nadah El Shazly, Dans ma bouche une autre bouche, Sir Richard Bishop & David Oliphant / Karkhana with Nadah El Shazly – Carte Blanche (Unrock)

June Chikuma, Broadcast Profanity Delay, Les Archives (Freedom To Spend)

dTHEd, 6, Hyperbeatz Vol.1 (Boring Machines)

Good Moon Deer, Aloner (Unfiled)

UCC Harlo, Ave Giove, United (Subtext)

KARYYN, Ever, The Quanta Series (Mute)

MSYLMA, Inqirad (Rihab-U Dhakir), Dhil-un Taht Shajarat Al-Zaqum (Halcyon Veil)

Ben Chatwin, Fossils (Visionist Remix), Altered Signals (Village Green Recordings)

MoE / Mette Rasmussen, Introduction, Tolerancia Picante (Conradsound)

A. Swayze & The Ghosts, Reciprocation, Suddenly / Reciprocation (Rough Trade)

Kurt Vile, Check Baby, Bottle It In (Matador)

Evelyn Glennie & Roly Porter, Part 03, One Day Band 17 (Trestle Records)