Pangea 139

Ascolta la puntata (listen on Mixcloud).

Playlist

Pulsar, Gravitation, Empty (Rous Records)

Mana, Symphony Of Regulation, Seven Steps Behind (Hyperdub)

Croatian Amor, In World Cell, Isa (Posh Isolation)

Msylma, Li-Kul-i Murad-in Hijaa, Dhil-un Taht Shajarat Al-Zaqum (Halcyon Veil)

Koichi Ishibashi, Bad Data (Dezaemon) Kode9 Remix, Diggin In The Carts Remixes (Hyperdub)

Rian Treanor, Ataxia B2, Ataxia (Planet Mu)

Lakker, A Juggling Of Numbers, Epoca (R&S Records)

Ankubu, Scan/Map, W S 0 1 1 7_A (Nether / HIDE)

The Clover, Screws, V/A Spoors (Oltrarno Recordings)

Luca Forcucci, Blendings, B(l)(e)(e)(n)dings (LFO Records)

BXP, Island 4, Islands (Random Numbers)

Salami Rose Joe Louis, Nostalgic Montage (Brainfeeder)

Sera Kalo, form, JBXDR, Riddle (Original), Papenwohld Artist Residency No2 Compilation (Springstoff)

Louis Cole, Doing The Things, Live Sesh and Xtra Songs (Brainfeeder)

June Chikuma, Divertimento, Les Archives (Freedom To Spend)

Matmos, Fanfare For Polyethylene Waste Containers, Plastic Anniversary (Thrill Jockey)

Luc Ferrari, Music Promenade, Music Promenade / Unheimlich Schon (Recollection GRM)