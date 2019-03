Pangea 137

Ascolta la puntata (listen on Mixcloud).

Playlist

William Basinski, 4(E+D)4(ER+EPR), On Time Out Of Time (Temporary Residence)

Ben Chatwin, Silver Pit (Ital Tek Remix), Altered Signals (Village Green Recordings)

Karamika, Ton 10, V/A – Powder In Space (Beats In Space)

Silk Road Assassins, Armament, State Of Ruin (Planet Mu)

Angel-Ho, Drama, Death Becomes Her (Hyperdub)

DJ Nate, You Ain’t Ready To Battle, Take Off Mode (Planet Mu)

Julio “Chocolate” Algendones, Un Nino En Tiempo, Peru’s Master Percussionist, (Buh Records)

Combo Chimbita, Brillo Mas Que El Oro (La Bala Apuntandome), Ahomale (Anti-Records)

Jordan Rakei, Mind’s Eye (Ninja Tune)

King Midas Sound, Alone, Solitude (Cosmo Rhythmatic)

Polonius, Helena Forever, Shades Of Paradise – Original Soundtrack (Artetetra)

Visible Cloaks, Yoshio Ojima & Satsuki Shibano, Stratum, FRKWYS Vol. 15: serenitatem (RVNG Intl.)

Li Yilei, 0:00, 0:00 (Ferric:Flux)

Be My Delay, If I, Bloom Into Night (Boring Machines)

Robert Lippok Kaan Bulak, Kubus, Kubus I (Feral Note)

Robin Hayward, Words Of Paradise (pt.1), Words Of Paradise (Edition Telemar)