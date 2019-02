Pangea 136

Ascolta la puntata (listen on Mixcloud).

Playlist

King Midas Sound, In The Night, Solitude (Cosmo Rhythmatic)

Eli Keszler, Corrosion Kingdom, Empire (Shelter Press)

Helado Negro, Running, This Is How You Smile (RVNG Intl.)

Diplo, New Shapes (feat. Octavian), Europa (Mad Decent / Because Music)

Gaika, 1800 FENDI, Seven Churches For St Jude / 1800 FENDI (Warp Records)

Ragazeer, Matala Ligiri, V/A – This Is Frafra Power (Makkum Records)

Wiki, Cheat Code

Elecktroids, Future Tone, Elektroworld (Clone Classic Cuts / Clone Records)

Lee Gamble, In The Wreck Room, In a Paraventral Scale (Hyperdub)

Marie Davidson, Lara (Daniel Avery Remix) (Ninja Tune)

Cosey Fanni Tutti, Tutti, Tutti (Conspiracy International)

Snow Palms, Everything Ascending, Everything Ascending / Circling (Village Green Recordings)

Deadline Paranoia, Dondru Skratje, Deadline Paranoia 1/3 (Ongehoord)

Ifriqiyya Electrique, He Eh Lalla, Laylet El Booree (Glitterbeat)

Thighpaulsandra, The Goat Owl, Practical Electronics With Thighpaulsandra (Editions Mego)

Simon Scott, Mae, Soundings (Touch)

James Holden, Self-Playing Schmaltz, A Cambodian Spring OST (Border Community)