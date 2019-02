Pangea 135

Ascolta la puntata (listen on Mixcloud).

Playlist

Simon Scott, Nigh, Soundings (Touch)

Saba Alizadeh, Blood City, Scattered Memories (Karlrecords)

Ossia, Radiation, Devil’s Dance (Blackest Ever Black)

Obsqure & Suz, The Repair, Crossroads (Springstoff)

Helado Negro, Pais Nublado, This Is How You Smile (RVNG Intl.)

Samo DJ & Hidden Operator, Захват Сзади Rox, V/A – Powder In Space (Beats In Space)

Tornado Wallace, Open Door (Born Inna Tent Mix), V/A – Powder In Space (Beats In Space)

Acid Pauli, Release, V/A – Powder In Space (Beats In Space)

DJ Balli + Amphibian, GALVANIzed by witnessing the animal Electricity of a billion frogs jumping on Galvani, GALVANIzed (Urbsounds)

Silk Road Assassins, Shadow Realm (ft. WWWINGS), State Of Ruin (Planet Mu)

KARYYN, Tilt (ft. Young Paint) (Mute)

Munchies On Flowers, Encore Aujourd’hui, Munchies On Flowers (Switch Music Recordings)

Atiah Mba, Hunanki, V/A – This Is Frafra Power (Makkum Records)

Klangwart, Improv 2, Bogotà (Staubgold)

Kel Assouf, Alyochan, Black Tenere (Glitterbeat)

The Membranes, Strange Perfume, What Nature Gives… Nature Takes Away (Cherry Red)

Massimo Volume, L’ultima notte, Il nuotatore (42 Records)

Fabio Orsi, Side B, Il vento disperderà la schiuma (Boring Machines)