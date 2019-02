Pangea 134

Ascolta la puntata (listen on Mixcloud).

Playlist

Angelo Bello, Ricercar, GENDYN Suite (Elli Records)

Lee Gamble, BMW Shuanghuan X5, In a Paraventral Scale (Hyperdub)

New Tendencies, Not Insulated, Batch0008 (SM-LL)

Silk Road Assassins, Taste Of Metal (Instrumental), State Of Ruin (Planet Mu)

Maat, Kurz Davor, The Next (Pacific City Sound Visions)

Jay Glass Dubs, To My Benefitors, Epitaph (Bokeh Versions)

Ossia, Hell Version, Devil’s Dance (Blackest Ever Black)

Obsqure & Suz, A Passage To Tunisia, Crossroads (Springstoff)

Stèv, Cheap Monogatari

Klangwart, Blind Date, Bogotà (Staubgold)

Kel Assouf, Fransa, Black Tenere (Glitterbeat)

Saba Alizadeh, Colors Wove Me In Teheran, Scattered Memories (Karlrecords)

Chasms, Every Heaven In Between, The Mirage (Felte)

Massimo Volume, Una voce a Orlando, Il nuotatore (42 Records)

BeMyDelay, Like A Dream, Bloom Into Night (Boring Machines)

Akira Rabelais, Which Alters When It Alteration Finds, cxvi (Boomkat Editions)