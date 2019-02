Pangea 133

Ascolta la puntata (listen on Mixcloud).

Playlist

Original Past Life, Infinity, Inference/Interference (Tone List)

Massimo Volume, Il nuotatore, Il nuotatore (42 Records)

Paal Nilssen-Love, Up The Line To Death, New Japanese Noise (PNL Records)

Caecilie Overgaard, There Is a Home, There Is a Home (Clang)

Jay Glass Dubs, Animal Estate, Epitaph (Bokeh Versions)

Octo Octa, I Need You, For Lovers EP (Technicolour)

Nkisi, VI, 7 Directions (UIQ)

Marie Davidson, Day Dreaming (Afrodeutsche Remix), Nina Kraviz x Afrodeutsche Remixes (Ninja Tune)

Silk Road Assassins, Vessel, State Of Ruin (Planet Mu)

Lee Gamble, Moscow, In a Paraventral Scale (Hyperdub)

Maat, Sie, The Next (Pacific City Sound Visions)

David Stackenas & Klaus Ellerhusen, Swede Hollow, Dayton’s Bluff (Particula Recordings)

Avey Tare, Saturdays (Again), Cows On Hourglass Pond (Domino)

Cass McCombs, Absentee, Tip Of The Sphere (ANTI Records)

Rustin Man, The World’s In Town, Drift Code (Domino)