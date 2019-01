Pangea 132

Ascolta la puntata (listen on Mixcloud).

Playlist

Erik Friedlander, Artemisia, Artemisia (SkipStone)

Original Past Life, Wire Fatigue, Inference / Interference (Tone List)

Jay Glass Dubs, The Evil Empire (feat. Ben Vince), Epitaph (Bokeh Versions)

Chris Carter, Arcadia, Small Moon – Miscellany (Mute)

Nkisi, IV, 7 Directions (UIQ)

Selling, Dicker’s Dream, On Reflection (City Slang)

Black Merlin, DE 2.1, Kode (Die Orakel)

Paal Nilssen-Love, Five Dollars and a Jug of Rum, New Brazilian Funk (PNL Records)

Diplo, Boom Bye Bye (feat. Niska)

Gaika, Seven Churches For St Jude, Basic Volume (Warp)

Archive, Remains Of Nothing feat. Band Of Skulls

Everest Magma, 2, Minus Plus Escapism (Boring Machines)

Kurt Vile, Timing Is Everything (And I’m Falling Behind)

Marc Barreca, Jazz Age Color Organ, Shadow Aesthetics (Palace Of Lights)