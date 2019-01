Pangea 131

Ascolta la puntata (listen on Mixcloud).

Playlist

Be My Delay, Three Swords, Bloom Into Night (Boring Machines)

Jo David Meyer Lysne, Svalene pa Arnes brygge, Henger i Luften (Hubro)

Rustin Man, Judgement Train, Drift Code (Domino)

The Cinematic Orchestra, A Caged Bird / Imitations Of Life (feat. Roots Manuva), To Believe (Ninja Tune)

Kloot, 22for, Pattern 02 (Timeless Records)

Nkisi, I, 7 Directions (UIQ)

Rian Treanor, Ataxia_D1, Ataxia (Planet Mu)

DJ SPINN, DJ MANNY, DJ TAYE, Kush Alarm, TEKLIFE VIP 2019 (TEKLIFE)

Frenship, Wanted A Name (feat. Yoke Lore) (Counter Records)

Miss Red, One Shot Killer, K.O. (Pressure)

Flame 1, Fog, Fog / Shrine (Pressure)

Polonius, Hunter-Prowler (Tracking In Oskexis), Anaxia Original Soundtrack (Artetetra)

Sam Kidel, Voice Recognition DoS Attack, Silicon Ear (Latency)

Ellen Fullman & Okkyung Lee, The Air Around Her Part II, The Air Around Her (1703 Skivbolaget)