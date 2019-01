Pangea 130

Ascolta la puntata/listen on Mixcloud.

Playlist

Alina Kalancea, The 5th Apple, The 5th Apple (Storung)

Chris Carter, Ghost Trains, Miscellany / Archival 1973 – 1977 (Mute)

Laurie Spiegel, Drums, The Expanding Universe (Unseen Worlds)

Sam Kidel, Live @ Google Data Center, Silicon Ear (Latency)

Kloot, ∑†æ, Pattern 02 (Timeless Records)

Objekt, 35, Cocoon Crush (Pan)

Selling, No Reflection, On Reflection (City Slang)

DJ EARL, Moves 2 Make, TEKLIFE VIP 2019 (TEKLIFE)

Jlin, The Abyss Of Doubt, Autobiography (Music From Wayne McGregor’s Autobiography) (Planet Mu)

OKZharp & Manthe Ribane, Never Say Never, Closer Apart (Hyperdub)

TRAXMAN, In Da Air, TEKLIFE VIP 2019 (TEKLIFE)

Mira Calix, Rightclick, Utopia (Warp Records)

Sasami, Jealousy, Sasami (Domino)

Polonius, Beautiful Spelicaster (Wizard’s Lightning D20), Anaxia Original Soundtrack (Artetetra)

Deadline Paranoia, Summer Of 87, Deadline Paranoia 2/3 (Ongehoord)

Jo David Meyer Lisne, Henger i luften, Henger i luften (Hubro)

Fabio Barovero, Xiborn, Eremitaggi (Felmay)