Pangea 129

Ascolta la puntata (listen on Mixcloud).

Playlist

Kasper Skullerud Vaernes & Andreas Wildhagen, Magma, Troposgrafien (Nakama Records)

Deadline Paranoia, Kali, Deadline Paranoia 2/3 (Ongehoord)

Chikh Ayyad ou Haddou and Ensemble, Ouakha Dial Kheir Women’s Chorus (Tahala), Various Artists – Music Of Morocco: Recorded By Paul Bowles 1959 (Dust To Digital)

Zuli, Kollu I Joloud (feat. MSYLMA), Terminal (UIQ)

Silk Road Assassins, Bloom, State Of Ruin (Planet Mu)

Gaika, Immigrant Sons (Pesos & Gas), Basic Volume (Warp Records)

Nazar, Ceasefire, Enclave (Hyperdub)

Demdike Stare, Cracked, Passion (Modern Love)

Mmph, Woodlawn (biochemical Object Blue remix), Serenade: Remixed (Tri Angle)

Sophie, Is It Cold In The Water?, Oil Of Every Pearl’s Un-Insides (Transgressive Records)

Little Dragon, Lover Chanting (Jayda G Remix) (Ninja Tune)

Gudrun Gut, Lover, Moment (Monika Enterprise)

Silent Servant, Damage, Shadows Of Death And Desire (Hospital Productions)

Strangeloop, Beautiful Undertow, Various Artists – Brainfeeder X (Brainfeeder)

Villagers, A Trick Of The Light (Bibio Remix) (Domino)

Giulio Aldinucci & The Star Pillow, To Be Invisible, Hidden (Midira Records)

Irmin Schmidt, Klavierstuck I, 5 Klavierstucke (Mute)