Pangea 128

Ascolta la puntata (listen on Mixcloud).

Playlist

Adriano Zanni, L’ultima stella, Siamo quasi Tenebra

Steve Gunn, Stonehurst Cowboy, The Unseen In Between (Matador)

Building Instrument, Sangen Min, Mangelen Min (Hubro)

Farai, Space Is A Place (feat. Chris Calderwood), Rebirth (Big Dada)

Angel-Ho, Like A Girl feat K Rizz, Death Becomes Her (Hyperdub)

Zuli, Nari (feat. Abyusif. Mado $am, Abanob & R-Rhyme), Terminal (UIQ)

Silent Servant, 24 Hours, Shadows Of Death And Desire (Hospital Productions)

Cuts, Kernel Panic, A Gradual Decline (Village Green Recordings)

Autechre, Sinistrail Sentinel

Holly Herndon & Jlin, Godmother (feat. Spawn)

Laurie Spiegel, Sound Zones, Unseen Worlds (Unseen Worlds)

James Heather, Mhope (DJ Seinfeld Yada Yada Remix), Reworks (Ahead Of Our Time)

Lionel Marchetti & Cat Hope (performed by Decibel), Première Etude (Les Ombres), The Last Days Of Reality (Room40)

Spill, Magnetic Island, Stereo (Corvo Records)