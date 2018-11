Pangea 126

Ascolta la puntata (listen on Mixcloud).

Playlist

Kim Myhr, Passing Through, Pressing Clouds Passing Crowds (Hubro)

Irmin Schmidt, Klavierstuck IV, 5 Klavierstucke (Mute)

Mmph, Woodlawn, Serenade (Tri Angle)

Teebs, Why Like This?, Brainfeeder X (Brainfeeder)

Oneohtrix Point Never, Last Known Image Of A Song (Ryuichi Sakamoto Rework), Love In The Time Of Lexapro (Warp Records)

Amp, Will-Oh Dreams, Entangled Time (Ampbase)

SARRAM, II, Four Movements Of a Shade (Midira Records)

Oren Ambarchi & Jim O’Rourke, Hence (Mego)

Brötzmann / Leigh, It’s Almost Dark, Sparrow Nights (Trost)

Iceage, Broken Hours

Merzbow, MONOAkuma (estratto), MONOAkuma (Room40)