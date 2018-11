Pangea 125

Ascolta la puntata.

Playlist

Brian Eno, 2/1, Ambient 1 Music For Airports (Virgin)

Monty Adkins, Hollow, Still Juniper Snow (Huddersfield Contemporary Records)

Rustin Man, Vanishing Heart, Drift Code (Domino)

Helado Negro, Please Won’t Please, This Is How You Smile (RVNG Intl.)

Shohei Amimori, Climb Downhill 1, PataMusic (Noble)

Mmph, Minuet, Serenade (Tri Angle)

Bonaventure, Colony (ft. Debby Friday), Mentor (Planet Mu)

$uicideboy$, Scrape

Farai, National Gangsters, Rebirth (Big Dada)

Antonio Sorrentino, E’ prumesse, Napoli Segreta Vol. 1 (Early Sounds Recordings)

Thundercat, Friend Zone (Ross From Friends Remix), Brainfeeder X (Brainfeeder)

Rhye, Song For You (Mansionair Remix), Blood Remixed (Loma Vista / Caroline)

DJ Weirdman, Fantastische Nacht, Pattern 001 (Timeless Records)

Tresque, Espere, Aindanao EP (ous)

Streifenjunko, Everything We Touch Is Electric, Like Driving (Sofa)