Pangea 124

Ascolta la puntata.

Playlist

Pharoah Chromium, Saint Genet à Chatila, Jean Genet quatre heures à Chatila (Not on label)

Lapalux, Above, Above_Between_Below (Brainfeeder)

Brötzmann / Leigh, This Word Love, Sparrow Nights (Trost)

D. Patucchi, La dimostrazione, Unusual Sounds: The Hidden History Of Library Music (Anthology Recordings)

Nazar, South Border, Enclave (Hyperdub)

Bonaventure, Physarum, Mentor (Planet Mu)

Fofoulah, Seye, Daega Rek (Glitterbeat)

Vessel, Paplu Love That Moves The Sun, Queen Of Golden Dogs (Tri Angle)

Moon Relay, F-<::::, IMI (Hubro)

Tresque, Solstici, Aindanao EP (ous)

Guido, Temporary, New Body (Oltrarno Recordings)

Chrome Sparks, In2 Your Love, Be On Fire (Counter Records)

Big Wild, Joypunks, Superdream (Counter Records)

Panda Bear, Dolphin, Buoys (Domino Records)

Irmin Schmidt, Klavierstuck V, 5 Klavierstucke (Mute)

Maze & Lindholm, Part I, Where The Wolf Has Been Seen (Aurora Borealis)