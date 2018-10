Pangea 121

Ascolta la puntata.

Playlist

Jerusalem In My Heart, Wa’atalat Loughat Al Kalam Pt. I, Daqa’iq Tudaiq (Constellation)

Heather Leigh, Soft Seasons, Throne (Editions Mego)

Eli Keszler, We Live In Pathetic Temporal Urgency, Stadium (Shelter Press)

Raime, In Medias Res, We Can’t Be That Far From Beginning (RR)

Niagara, Momento Braga, Apologia (Principe Discos)

Nicolas Gaunin, Tumu Haari; Danse de l’oiseau (Artetetra)

Matthew Dear, Bunny’s Dream, Bunny (Ghostly International)

Maribou State, Nervous Tics (feat. Holly Walker) (DJ Tennis Remix)

Ron Morelli, Laugh Taker, Disappearer [Hospital Productions] Marie Davidson, The Psychologist, Working Class Woman (Ninja Tune)

Carcass Identity, Reflexion Ocean, Carcass Identity (Random Numbers)

Yves Tumor, Noid, Safe In The Hands Of Love (Warp Records) 3:30

Farai, Punk Champagne (feat. TONE), Punk Champagne / This Is England (Big Dada)

Sextile, Spun, 3 (Felte)

Joe Jackson, Fabulously Absolute, Fool (Ear Music)

Blessed Child Opera, Do You Have Choose For Life, Love Songs / Complications (Seahorse Recordings)

Jon Hassell, Dreaming, Listening To Pictures (Ndeya)

M. Geddes Gengras, Mirror, Light Pipe (Room40)