Pangea 120

Ascolta la puntata.

Playlist

Attilio Novellino, Conceptual Experience Of The Body, A Conscious Effort (Midira Records)

UUUU, Electric Blanket, UUUU (Editions Mego)

Keisuke Matsuno, Moritz Baumgartner and Lars Graugaard, Grindle, Crush (Clang)

Jerusalem In My Heart, Bein Ithnein, Daqa’iq Tudaiq (Constellation)

Yves Tumor, Lifetime, Safe In The Hands Of Love (Warp Records)

Feldermelder, Harmony, The Sound Of (-ous)

Nazar, Enclave, Enclave (Hyperdub)

Little Dragon, Lover Chanting, Lover Chanting (Ninja Tune)

Nicolas Gaunin, Haamauruuru, Danse de l’oiseau (Artetetra)

Mike Cooper, Running Naked, Tropical Gothic (Discrepant)

Hen Ogledd, Problem Child, Mogic (Domino)

Laibach, The Sound Of Music, The Sound Of Music (Mute)

Heather Leigh, Scorpio and Androzani, Throne (Editions Mego)

Van Morrison, The Prophet Speaks, The Prophet Speaks (Exile Productions Ltd.)

Book Of Air Vvolk, Se (In) De Bos, Se (In) De Bos (Sub Rosa)