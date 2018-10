Pangea 119

Ascolta la puntata.

Playlist

Philip Corner, Two-part Monologue No. 1 (1958), Extreemizms early & late (Unseen Worlds)

Dead Can Dance, Act II – The Mountain, Dyonisus (PIAS Recordings)

Julia Holter, I Shall Love 2, Aviary (Domino)

Daniela Orvin, Spring Came Early, Home (Seaside On Postcards)

Arca, Bayan Hout, Forces (Ici d’ailleurs/Mind Travels)

CUTS, Carbon, A Slow Decay (Village Green Recordings)

Jon Hopkins, C O S M (Daniel Avery Remix), Glitter / C O S M Remixes (Domino)

Djrum, Blue Violet, Portrait With Firewood (R&S Records)

Brandon Coleman, Walk Free (Flying Lotus Remix), Brainfeeder X (Brainfeeder)

Tirzah, Devotion (feat. Coby Sey), Devotion (Domino)

Beach House, Drunk In LA, 7 (Sub Pop)

Sons Of Viljems, Touch Me Not

Low, Fly, Double Negative (Sub Pop)

Tim Hecker, This Life, Konoyo (Kranky)

Ron Morelli, Narco, Disappearer (Hospital Productions)

Marie Davidson, Day Dreaming, Working Class Woman (Ninja Tune)