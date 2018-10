Pangea 118

Ascolta la puntata.

Playlist

Colossius, VentocolD, Slowly We Lost [Oltrarno Recordings] Kate NV, See, For [Rvng Intl.] BADBADNOTGOOD & Little Dragon, Tried [Ninja Tune] Louis Cole, Phone, Time [Brainfeeder] Blood Orange, Saint, Negro Swan [Domino] Tirzah, Holding On, Devotion [Domino] Ammar 808, Sidi Kommi (feat. Mehdi Nassouli), Maghreb United [Glitterbeat] Donato Dozzy, Nine O’Three, Filo Loves The Acid [Tresor] Marie Davidson, Workaholic Paranoid Bitch (Nina Kraviz Workaholic Remix) [Ninja Tune] Breaka, Damn Hot (Danny Scrilla Remix), Swinging Flavors 7 [Beat Machine Records] RP Boo, At War, I’ll Tell You What! [Planet Mu] Zuli, Trigger Finger, Trigger finger [Haunter Records] Wen, Off-Kilter, EPHEM:ERA [Big Dada] Amnesia Scanner, Rewild, Another Life [PAN] Kurt Vile, Bassackwards, Bottle It In [Matador] Vonneumann, Terminal Birthday, The Procrastination Loops

Marc Ribot, Bella Ciao (Goodbye Beautiful) feat. Tom Waits, Songs Of Resistance 1942-2018 [Anti] Marianne Faithfull, The Gypsy Faerie Queen feat. Nick Cave, Negative Capability [BMG] J.H. Guraj, Island, Steadfast On Our Sand (Music for a documentary film by Zimmerfrei) [Boring Machines]