Pangea 117

Ascolta la puntata.

Playlist

Djrum, Creature Pt. 1, Portrait With Firewood [R&S Records] unPluriverso, s(e)i, Il pescatore di perle [Timeless Records] Onyx Collective, Space-Wars (feat. Sporting Life) [Big Dada] Tirzah, Do You Know, Devotion [Domino] Yves Tumor, Licking An Orchid (feat. James K), Safe In The Hands Of Love [Warp Records] RP Boo, U-Don’t No, I’ll Tell You What [Planet Mu] Ross From Friends, Pale Blue Dot, Family Portrait [Brainfeeder] Proc Fiskal, Evil Spirits, Insula [Hyperdub] Autechre, violvoic, NTS Sessions [Warp Records] Low, Dancing And Blood, Double Negative [Sub Pop] J.H. Guraj, Men, Steadfast On Our Sand [Boring Machines] Steve Reich, Drumming (estratto), Drumming [Superior Viaduct]