Pangea 116

Ascolta la puntata.

Playlist

HDADD, Night Flight, Black Mother (Queespectra)

Los Siquicos Litoralenos, Misterios del Amazonas, Medianos Exitos Subtropicales (Artetetra)

Actress x London Contemporary Orchestra, Chasing Numbers, LAGEOS (Ninja Tune)

Eartheater, Trespasses, Irisiri (Pan)

Ross From Friends, Project Sybersyn, Family Portrait (Brainfeeder)

Brainwaltzera, Vodiga, Modeselektor – Modeselektion Vol. 04 (Ninja Tune)

Claude Speed, A Different Point Of View, Modeselektor – Modeselektion Vol. 04 (Ninja Tune)

WEN, TIME II THINK, EPHEM:ERA (Big Dada)

Sinistarr, 55555, Swinging Flavors 6 (Beat Machine Records)

Little Snake, You Are It, HXD (Brainfeeder)

Oneohtrix Point Never, The Station, Age Of (Warp Records)

Cienfuegos, The Seventh Sister, Autogolpe (L.I.E.S.)

East Man, Mission (feat. Killa P), Red White & Zero (Planet Mu)

Onyx Collective, 2AM At Veselka, Lower East Suite Part Three (Big Dada)

Stefano Pilia e Massimo Pupillo, Credo Quia Absurdum, κένωσις (Kenosis) (Soave Grandangolo)