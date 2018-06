Pangea 115

Ascolta la puntata.

Playlist

Actress x London Contemporary Orchestra, Momentum, LAGEOS (Ninja Tune)

HDADD, Black Mother, Black Mother (Queenspectra)

Oneohtrix Point Never, Toys 2, Age Of (Warp Records)

Mark Lanegan & Duke Garwood, Save Me, With Animals (Heavenly)

Artura, Mona, Drone (New Model Label)

Tune-Yards, Honesty, I Can Feel You Creep Into My Private Life (4AD)

Underworld & Iggy Pop, Bells & Circles (Caroline International)

Little Snake, HXD, HXD (Brainfeeder)

Minimal Violence, U41A, MVX/U41A (Technicolour)

Cienfuegos, Simbiotico, Autogolpe (L.I.E.S.)

Batuk, Still Perfect, Kasi Royalty (Teka Music)

Nightmares On Wax, Deep Shadows (Moodymann Remix) (Warp Records)

Clipping, Face (Signor Benedick The Moor Remix), Face (Deathbomb Arc)

Ldgu, Ldgu dan Gamelan Cempluk, Sriti Ldgu’s sonic adventures in the island of Jah-va Volume Two: Jawa kesurupan (Tresno Records)