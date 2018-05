Pangea 113

Ascolta la puntata.

Playlist

Deuter, Deep Sea, Princess Of Dawn (Black Sweat Records)

Philipp Munch, Alive!, Greyscale (Anti-Zen)

Minimal Violence, MVX, MVX/U41A (Technicolour)

Nine Inch Nails, God Break Down The Door, Bad Witch (The Null Corporation)

DJ Fulltono, Tribal Dancer (DJ Earl Remix), Tribal Dancer (Beat Machine Records)

Christine And The Queens, Damn dis-moi feat. Dam-Funk

Christine And The Queens, Girlfriend feat. Dam-Funk

Modeselektor, Kalif Storch, Modeselektion Vol. 04 (Ninja Tune)

Donato Dozzy, Mindless Fullness, Mindless Fullness (Eerie Records)

HDADD, Drifting Above, Black Mother (Queenspectra)

Demdike Stare x Il Gruppo Di Improvvisazione Nuova Consonanza, Side A, The Feed-Back Loop (DDS)

Attilio Novellino & Collin McKelvey, Métaphysiques Cannibales I, Métaphysiques Cannibales (Kohlhaas)