Pangea 107

Ascolta la puntata.

Playlist

Kwes, Midori, Songs For Midi (Warp Records)

Terribilis, Xhardcore_tweakerX, Interlude Music (Quantum Natives)

Young Echo, Bigger Heads, Young Echo (Young Echo)

JPEGMAFIA, 1539 N. Calvert, Veteran (Deathbomb Arc)

Durban X Mel G, The Plug, Teklife VIP (Teklife)

Grandmixxer & Slackk, Untitled ’15, Boxed V (Boxed)

DayKoda, TheCharlestonDancer, Lucid Dreams (Beat Machine Records)

DJ Manny & DJ Phil, Bam Bam VIP, Teklife VIP (Teklife)

Nightmares On Wax, Deep Shadows (Illa J Remix) (Warp Records)

Chrome Sparks, What’s It Gonna Take feat. Angelica Bess – Machinedrum Remix (Counter Records)

Swimful, Offline VIP, Boxed V (Boxed)

Tabache, int, Shelter In The Deep (Timeless Records)

JK Flesh, Caveman, Exit Stance EP (Downwards)

Oneida, Lay Of The Land, Romance (Joyful Noise Recordings)

Maurizio Marsico / Riccardo Sinigaglia, Nature spontanee, Nature spontanee (Solchi Sperimentali Discografici)