Pangea 106

Ascolta la puntata.

Playlist

Ross From Friends, John Cage, Aphelion EP (Brainfeeder)

DJ Taye, 2094, Still Trippin’ (Hyperdub)

Tabache, Humans, Shelter In The Deep (Timeless Recordings)

Terribilis, room 104, Interlude Music (Quantum Natives)

DJ Nigga Fox, KRK, Cranio (Warp)

East Man, War (feat. Irah), Red White & Zero (Planet Mu)

JPEGMAFIA, Baby I’m Bleeding, Veteran (Deathbomb Arc)

Dabrye, Stranded (feat. Fatt Father), Three/Three (Ghostly International)

Young Echo, Red Dot Green Light, Young Echo (Young Echo)

Young Fathers, Picking You, Cocoa Sugar (Ninja Tune)

Beach House, Dive, 7 (Sub Pop / Bella Union)

The Breeders, Nervous Mary, All Nerve (4AD)

Ropsten, Ylla, Eerie (Seahorse Recordings)

Oneida, Economy Travel, Romance (Joyful Noise Recordings)

Monofonic Orchestra, Sticky Metal Tiles, Post_Human Folk Music (Spittle Records)