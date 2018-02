Pangea 101

Ascolta la puntata.

Playlist

Tiziano Popoli e Marco Dalpane, The Screenfold, Scorie (Soave)

Dedekind Cut, MMXIX, Tahoe

Luciano Lamanna, Calma apparente, Sottrazione (Boring Machines)

Nightmares On Wax, Tell My Vision (feat. Andrew Ashong), Shaope The Future (Warp Records)

Nicolas Gaunin, Manao Tupapau, Noa Noa (Artetetra)

Daktyl, Commit, Riyaaz (Counter)

The Drink, Practical Song (aka The Logical Song), ******** (Weird World / Domino)

Paolo Spaccamonti / Jochen Arbeit, III, CLN (Boring Machines)

The Star Pillow, My Dear Elohim, Symphony For Intergalactic Brotherhood (Boring Machines)

Maurizio Abate, 3, Standing Waters (Boring Machines / Black Sweat Records)

Claudio Rocchetti, Aria da capo + Variatio 25, Goldberg Variations (Kohlhaas)