Pangea 100

Ascolta la puntata.

Playlist

Alan Sorrenti – Un Fiume Tranquillo

Luciano Cilio – Primo Quadro, Parte Seconda

Piero Ciampi – Adius

Jazz Composers Orchestra – Communications #10

Charles Mingus – Duet Solo Dancers

Saweshi – Lividi, Libidi, Lipari

Canti In Asociale – Partito e Tornato

Dam-Funk – I Like Your Big Azz (Girl)

Street Fighter II – Zangief (stage soundtrack)

Ike Yard – Loss

Return To Forever – The Magician

Feng Hao – Pleasure

Roni Size/Reprazent – New Forms

Dionne Warwick – You’re Gonna Need Me

The Way of The Samurai (Ghost Dog OST) – Samurai Code Quote #6

Kendrick Lamar – Bitch, Don’t Kill My Vibe

Fatima Al Qadiri – Oil Well

Gil Scott-Heron – New York Is Killing Me

Phil Danger – Night Session

VHS Head – Gianasi

Wendy Carlos – Timesteps